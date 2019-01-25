ESOGÜ'de 4. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu

Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu” ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Sempozyumun açılışında konuşan ESOGÜ Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı, ESOGÜ Hastanesi'nin Eskişehir ve bölgesine 3. düzey üniversite hastanesinin sunması gereken tüm sağlık hizmetlerini sunduğunu belirtti. ESOGÜ Hastanesi'nin 889'u servis yatağı ve 121'i yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam bin 10 yatakla hizmet verdiğini dile getiren Burçin Danacı, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde ise 2018 yılı içinde 29 bin 812 poliklinik hastası ve 2 bin 25 yatan hastaya 42 yatakla hizmet verildiğini, ayrıca küçük ve büyük toplam 2 bin 648 operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti. Sempozyum vesilesiyle OTHED ile işbirliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Burçin Danacı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyelerine de işbirlikleri için teşekkür etti.

ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu, fark edilme ve işe yaramanın evrensel gereksinimler olduğunu belirtirken, hemşirelik mesleğinde yoğun iş yükünden dolayı bu duygunun belki de çok fazla hissedilemediğini kaydetti. Hemşireler için yazılmış bir şiir de okuyan Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu, sempozyuma emek veren herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, hemşirelerin hastaların tedavi süreçlerine sundukları katkıların yanı sıra akademik anlamda da kendilerini geliştiriyor olmalarını görmenin mutluluk ve gurur verici olduğunu belirterek, etkinliğe emeği geçenlere teşekkür etti.

OTHED Başkanı ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayriye Ünlü, derneklerinin kuruluşunu ve faaliyetlerini anlatarak konuşmasına başladı. Prof. Dr. Hayriye Ünlü OTHED'in ortopedi ve travmatoloji hemşireliğini geliştirmek, ortopedi ve travmatoloji hemşireliğinin bakım standartlarını belirlemek, ortopedi ve travma hastalarına bakım hizmeti veren hemşirelerin bilgi düzeylerini artırmak ve mesleki gelişimlerini teşvik etmek amacıyla kurulduğunu kaydetti. Mesleklerin kendilerine özgü bilimsel bilgileri üretebilmelerinde bilginin paylaşılması ve tartışılmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Hayriye Ünlü; kongre, sempozyum, kurslar ve diğer bilimsel etkinliklerin üretilen bilimsel bilgilerin paylaşımı için fırsatlar sunduğunu kaydetti. Prof. Dr. Hayriye Ünlü sempozyumun düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür ederken iyi bir sempozyum geçirilmesini diledi.

Açılış konuşmalarının ardından OTHED Başkanı ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayriye Ünlü'nün verdiği “Ortopedi Hemşireliğinin Bakım Felsefesi” konulu açılış konferansı gerçekleşti. Açılışın ardından sempozyum “Ortopedi ve Travmatoloji Hastalarında Özel Bakım Gereksinimleri”, “Artroplasti ve Hemşirelik Bakımı” ve “Travmalarda Tedavi ve Bakım” başlıklı panellerle devam etti. ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu'nun “Osteomiyelit ve Hemşirelik Bakımı” ve ESOGÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi Hemşiresi Yaprak Saygın'ın “Topikal Negatif Basınç Uygulanan Hastanın Bakım ve İzlemi” başlıklı sunumlarından oluşan ikili konferansın ardından sempozyum sertifika töreni ile sona erdi.