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ESOGÜ'de 500 lise öğrencisinin katılımıyla “Eğitimde Disiplinlerarası Kodlama” söyleşisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın “Lise Öğrencileri ile Eğitim ve Bilim Söyleşileri” güz dönemi etkinliği kapsamında düzenlediği “Eğitimde Disiplinlerarası Kodlama” konulu söyleşi, 10 liseden toplam 500 öğrencinin katılımıyla katılımıyla gerçekleşti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nın “Lise Öğrencileri ile Eğitim ve Bilim Söyleşileri” güz dönemi etkinliği kapsamında düzenlediği “Eğitimde Disiplinlerarası Kodlama” konulu söyleşi, 10 liseden toplam 500 öğrencinin katılımıyla katılımıyla gerçekleşti.


ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve kodlamanın önemi, günlük hayatta kullanımı, algoritmik düşünme ve bilgi işlemsel düşünme konularındaki önemli noktalar üzerinde durulan söyleşide ESOGÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Karademir “Eğitimde ve Doğada Kodlama”, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Celal Murat Kandemir ise “Mühendislik, Kodlama ve Programlama” başlıklı birer sunum gerçekleştirdi.

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