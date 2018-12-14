ESOGÜ'de “Acillerde Klinik Yaklaşım ve Görüntüleme” konulu etkinlik

ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'ndaki etkinliğe katılan ESOGÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Nurdan Acar, Doç. Dr. Engin Özakın, Doç. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Filiz Baloğlu Kaya ile Radyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Betül Tiryaki Baştuğ, yaptıkları sunumlarda, özellikle mezuniyet sonrasında deneyimin henüz oturmadığı mesleğin ilk yıllarında, acillere yaklaşım ve acil görüntülemenin olmazsa olmazlarının bilinmesinin önemini vurguladılar. Konuşmacılar, bu noktaların bilinmesinin kısa sürede çözüm gerektiren acil olgularda; olgu ile tam örtüşen klinik muayene yapmayı, uygun laboratuvar testlerinin ve radyolojik görüntüleme tekniklerinin seçimini ve her hekimin tanıması gereken radyolojik görüntülerin doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayacağını ifade ettiler.