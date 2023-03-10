ESOGÜ'de "Afet ve Kırılgan Gruplar" paneli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde ortaklaşa düzenledikleri "Afet ve Kırılgan Gruplar” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Paneldeki ilk konuşmayı gerçekleştiren ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Damla Eyüboğlu, "Afet Dönemlerinde Çocuk ve Gençlerde Ruhsal Etkilenme" adlı bir sunum gerçekleştirdi. Birincil ve ikincil travma hakkında bilgilendirmede bulunan Eyüboğlu, farklı yaş dönemlerindeki çocukların verebileceği tepkileri ve onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattı. İkinci konuşmayı yapan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon, çocuk ve yaşlılarla afet iletişimine ilişkin bilgilendirmede bulunarak, deprem gibi afetlerden etkilenen kırılgan grupların çocuk ve yaşlılar olduğunu, afet sonrasında temin edilen hizmetlerin hızlıca ortalama bir randıman kazandığını ancak hizmete erişimi zor olan yaşlıların ve çocukların bu hizmetlerden yararlanabilme olasılıklarının çok düşük olduğunu vurguladı.

Panelin son konuşmacısı Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Muammer Tün de sunumunda engelli bireylerin durumlarına ve Eskişehir'in deprem riski haritasına yer verdi. Engelli bireylere ulaşım konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Tün; mevcut yapı stokunu da değerlendirerek acil önlem çağrısında bulundu.

Panele; ESOGÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, ESOGÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Canan Akay, Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknolojide Kadın Araştırma ve Uygulama Birimi Müdürü Prof. Dr. Ferhan Şengür katıldı.