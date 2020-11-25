ESOGÜ'de bir ilk uygulandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez uygulanan Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi yöntemiyle kalp kapağı değiştirilen hasta sağlığına kavuştu.

Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde Prof. Dr. M. Behçet Sevin ve Doç. Dr. Cengiz Ovalı'dan oluşan Kalp Cerrahisi ekibi tarafından Eskişehir'de ilk kez uygulanan yöntemle kalp kapağı değiştirilen 58 yaşındaki M.K. isimli hasta taburcu edildi. Konuyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. M. Behçet Sevin, “Mitral kalp kapağındaki darlık nedeniyle önceki yıllarda BMC (Balonla Mitral Kalp Kapağı Genişletilmesi) işlemi yapılmış olan hastamızın hastalığının seyri, işlemden sonraki dönemde ilerlemiştir. Bu nedenle hastamızın kalp kapağında yeniden ciddi bozulma meydana gelmiş ve ikinci bir ameliyat ihtiyacı oluşmuştur. Kalp kapağının değiştirilmesi gereken hastamız bunun için kliniğimize yatırılmıştır. 1985 yılından beri açık kalp ameliyatı yapılan kliniğimizde, ilk kez uyguladığımız bu yöntemle mitral kalp kapağı çıkarılmış ve yapay kapak ile değiştirilmiştir. Halk arasında göğüs yanından, koltuk altı veya meme altından şeklinde adlandırılan yöntemlerin yanında, biz hastamızda sağ göğüs ön yüzde, sternum (iman tahtası) yanından yaptığımız küçük bir cilt kesisi ile (8-10 santimetre) bu ameliyatı gerçekleştirdik. Klasik açık kalp ameliyatları, herkesin bildiği gibi göğüs ön yüzündeki kemik (sternum) 20-30 santimetrelik bir kesi ile açılarak yapılmaktadır. Kesilen kemiğin iyileşme süresince de yaklaşık 40-45 gün hastanın göğsünü darbelerden koruması ve sırt üstü pozisyonda yatması gerekmektedir. Bu süreyi bu şekilde geçirmek de hasta açısından birtakım psikolojik ve sosyal sorunlara neden olmaktadır” dedi.

“Eskişehirliler ve çevre illerde yaşayan vatandaşlarımız farklı bir imkâna ve seçeneğe kavuşmuş olacaktır”

Prof. Dr. M. Behçet Sevin, “Eskişehir'de ilk kez uyguladığımız Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi yöntemi ise hastalarda kanama riski azlığı, enfeksiyon riskinin düşüklüğü, iyileşme sürecinin daha hızlı olması ve hastanede kalma süresinin azalması gibi avantajları içermektedir. Üniversitemiz yetkililerinin başta Rektörümüz Prof. Dr. Kemal Şenocak olmak üzere, Dekanlığımız ve Hastane Başhekimliğimizin yaratacağı ortam ve sağlayacakları teknolojik destek sayesinde bu yöntemle yapacağımız ameliyat sayısı hızlı bir şekilde artış gösterecektir. Böylelikle Eskişehirliler ve çevre illerde yaşayan vatandaşlarımız kalp hastalıkları ve kalp ameliyatları için farklı bir imkâna ve seçeneğe kavuşmuş olacaktır.” diye belirtti.