ESOGÜ'de 'Diplomatlarımıza Karşı Ermeni Katliamları ve Ermeni Meselesi Çözüm Girişimleri' konferansı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM)'nin düzenlediği “Diplomatlarımıza Karşı Ermeni Katliamları ve Ermeni Meselesi Çözüm Girişimleri” konulu konferans Türk-Ermeni Uzlaşı Komitesi eski üyesi Dr. Emin Mahir Balcıoğlu'nun konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti.

ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki konferansın açılışında konuşan ESOGÜ ATAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cezmi Karasu, 24 Nisan'ların son 20-30 yıldır ülkemiz için Ermeni iddiaları nedeniyle en travmalı günlerden biri haline geldiğini ve Türkiye'nin bir tavır belirlemeye çalıştığını ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Cezmi Karasu, konferansta Ermeni meselesini en iyi bilen ve meselenin çözümü için yürütülen çalışmalara katılan kişilerden olan Dr. Emin Mahir Balcıoğlu'nun deneyimlerini paylaşacağını kaydetti.

Terör örgütü ASALA tarafından 1978 yılında Madrid'de şehit edilen diplomat Beşir Balcıoğlu'nun oğlu olan konferansın konuşmacısı Dr. Emin Mahir Balcıoğlu, sunumunda, Türk-Ermeni Uzlaşı Komitesi'nde yaşadıklarını ve Ermeni meselesi hakkındaki düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. ASALA terörünün 1983'teki Orly Havalimanı saldırısı sonrasında bitmesine rağmen Ermeni meselesinin bitmediğini belirten Dr. Emin Mahir Balcıoğlu, her yıl 24 Nisan sorununu yaşadığımızı kaydetti. Bu algı savaşına karşı yıllarca kendimizi yeterince savunmadığımızı ve gerekli önlemleri almadığımızı belirten Dr. Emin Mahir Balcıoğlu, dünya kamuoyu uzun süredir karşı tarafın tezlerini dinlediği için aleyhimizde müthiş bir önyargı oluştuğunu söyledi. Türk-Ermeni Uzlaşı Komitesi'ne kültür-sanat gibi alanlarda iki toplumu yakınlaştırmak amaçlı projeler hazırlamak için dâhil olduğunu dile getiren Dr. Emin Mahir Balcıoğlu, bu komitede yaşadığı bazı olayları anlatırken, 1915 olaylarının Ermenilerin toplumsal psikolojilerine nüfuz etmiş bir konu olduğunu ve bunu Ermenilerin kendilerinin çözmesi gerektiğini kaydetti.

Özellikle ABD gibi ülkelerdeki diaspora Ermenilerinin kültürel kimliklerini 1915 olayları kaynaklı nefret üzerinden tanımladıklarını vurgulayan Dr. Emin Mahir Balcıoğlu, bu insanlara el uzatmak, onlarla konuşmak ve anlaşmanın çok zor olduğunu, bu bakımdan Karabağ sorununa çözüm bulunması halinde Türkiye ve Ermenistan'ın çok daha rahat anlaşabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Dr. Emin Mahir Balcıoğlu Ermeni meselesinde kendi tezimizi dünyaya düzgün bir biçimde anlatmanın çok önemli olduğunu ve bu konuda tarihçilerimize önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Konferans soru-cevap bölümüyle sona erdi.