ESOGÜ'de Hemşirelik Haftası kutlandı

ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliği açılışında konuşan Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu, etkinliğin hemşirelik mesleğinin geçmişinin daha yakından tanınıp gelecekle bağlantı kurulması adına önem taşıdığını kaydetti. Bugüne kadar hemşirelik mesleğinin ortaya çıkışında sürekli uluslararası bir lider olan Florence Nightingale'den söz edildiğini dile getiren Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu, Nightingale'in emeklerini yadsımamakla birlikte meslekte geleceğin ancak kendi ülkemizden bir lidere sahip çıkılarak yakalanabileceğini vurguladı ve Safiye Hüseyin Elbi'nin bu nedenle önem taşıdığını ifade etti. Ülkemizdeki Hemşirelik bölümüne sahip 145 üniversite içinde ilk kez ESOGÜ'nün, “Türkiye'nin Florence Nightingale'i” olarak bilinen ancak yeterince tanınmayan Safiye Hüseyin Elbi'nin adını bir amfiye vereceğini belirten Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu, bunun haklı gururunu yaşadıklarını dile getirerek, bu konuda sağladıkları katkılardan dolayı ESOGÜ Rektörlüğü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yücel ve Ecz. İlhan Ertürk'e teşekkür etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yücel, hemşirelik denince akla özveri, fedakârlık ve meslek aşkının geldiğini belirterek, hemşireliğin ancak isteyerek ve sevilerek yapılabilecek bir meslek olduğunu söyledi. Üniversite ve fakülte olarak hemşire adaylarını en iyi şekilde yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Ferruh Yücel, çok donanımlı bir hastane olan ESOGÜ Hastanesi'nin de hemşire adaylarının gerekli tecrübeyi kazanmalarına yardımcı olduğunu belirterek, bu konudaki destekleri için Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Hastane Başhekimliği'ne teşekkür etti. Ülkemizde hemşirelik mesleği ve eğitiminin 1955 yılında ilk hemşirelik yüksekokulunun kurulmasından bu yana çok geliştiğini ve ciddi bir ivme yakaladığını belirten Prof. Dr. Ferruh Yücel, bunun kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti. Safiye Hüseyin Elbi'yi kısaca tanıtan Prof. Dr. Ferruh Yücel, Elbi'nin çok varlıklı bir aileden gelmesine karşın hemşirelik mesleğine gönül vererek, ülkemizde henüz hemşirelik mesleğinin olmadığı bir dönemde, özellikle de Balkan Savaşları sırasında büyük yararlık gösterdiğini dile getirdi. Safiye Hüseyin Elbi'nin ismini fakültelerinde bir amfiye vererek yaşatmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Ferruh Yücel, tüm hemşirelerin ve hemşire adaylarının Hemşirelik Haftası'nı kutladı.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, kurum aidiyeti ve takım ruhunun hayatta olduğu gibi sağlık alanında da çok önemli olduğunu belirtirken; hasta, hekim ve hemşire üçgeninin ise sağlıkta özellikle önem taşıdığını kaydetti. Hemşirelerin sağlık ekibinin en önemli parçalarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, tüm hemşirelerin Hemşirelik Haftası'nı kutlayarak konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından Hemşire Esra Nur Körün “Hemşireler: Öncü Ses - Herkes İçin Sağlık” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sonrasında Ecz. İlhan Ertürk'ün konuşmacı olarak katılımıyla “Hemşirelikte Öncü Ses Safiye Hüseyin Elbi” konulu konferans gerçekleşti. Etkinliğin ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Safiye Hüseyin Elbi'nin adının verildiği “Safiye Hüseyin Elbi Amfisi”nin açılışı gerçekleştirildi.