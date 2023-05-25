ESOGÜ'de "İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi" alanlara sertifikaları verildi

Temel ve uzman arabuluculuk eğitimleri konusunda Eskişehir merkezli tek yetkili eğitim kurumu olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi'nde 15 Mayıs'ta başlayan 48 saatlik "İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi" 24 Mayıs'ta başarıyla tamamlandı.

İş hukuku uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk uygulamasının başlamasından sonra bu alanda uzman arabulucu olarak faaliyette bulunmaları beklenen katılımcılara kurs bitiminde sertifikaları verildi. ESOGÜ Hukuk Fakültesi'nden yapılan açıklamada diğer arabuluculuk uzmanlık alanları ile ilgili eğitim faaliyetlerinin devam etmekte olduğu belirtilerek, eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan tüm katılımcılara meslek hayatlarında başarılar dilendi.