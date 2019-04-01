ESOGÜ'de Kanser Farkındalık ve Bilgilendirme Paneli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı tarafından "Kanser Farkındalık ve Bilgilendirme Paneli” düzenlendi.

1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele; ESOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer ve Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı da katıldı.

Kanser hastalığının, dünyada ve ülkemizde ikinci ölüm sebebi olması nedeniyle taşıdığı önem dolayısıyla konu hakkında bilgilendirmede bulunmak ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen panelde; kanserin epidemiyolojisi, tedavisi ve tarama yöntemleri, kemoterapi ve radyoterapinin yan etkileri, hemşirelik bakımı ile kanser hastalarında sıklıkla kullanılan port kateter bakımı konuları Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri ve hemşireleri tarafından anlatıldı.

Program, Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu tarafından sunulan müzik dinletisi ile sona erdi.