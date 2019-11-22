ESOGÜ'de KOAH bilgilendirme standı açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından ‘20 Kasım Dünya KOAH Günü' dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı.

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Sinan Erginel ile Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Füsun Alataş önderliğinde düzenlenen etkinlikte bilgilendirici broşürler dağıtılmasının yanı sıra isteyen vatandaşlara solunum fonksiyon testi de yapıldı.

“Tütün ve tütün ürünleri KOAH gelişimine neden oluyor”

KOAH'ın nefes yollarında mikroplarla oluşmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığı olduğuna dikkat çeken Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Füsun Alataş “Tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olan KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 15-20'dir. KOAH yılda 2.9 milyon ölüme neden olmaktadır. Günümüzde tüm dünyada 3'üncü ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin yüzde 5.5'inden sorumludur. Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3'üncü ölüm nedenidir ve bu ölümlerin yüzde 61.5'i KOAH kaynaklıdır. KOAH gelişimi için tüm dünyada en yaygın görülen risk faktörü tütün kullanımıdır. Sigara ve diğer tütün ürünleri ve çevresel tütün dumanı KOAH gelişimine neden olmaktadır. Yoksulluğa bağlı akciğer kapasitesi gelişimindeki olumsuzluklar; odun, tezek benzeri yakıtların yanmasına bağlı iç ortam hava kirliliği, tozlu dumanlı iş yerlerinde çalışma, dış ortam hava kirliliği diğer risk faktörleridir” dedi.

“KOAH'da en çok yakınma nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmadır”

‘KOAH'ta en sık görülen yakınmalar nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmadır' diyen Alataş, konuşmasının devamında hastalıkla ilgili şunları söyledi:

“KOAH'ın tanısı nefes ölçüm testiyle konulmaktadır. KOAH'ın erken tanısı hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacaktır. 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan ve/veya meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birisinin bulunması halinde bu kişiler Göğüs Hastalıkları hekimine başvurup nefes ölçüm testi yaptırmalıdır. Biz de 20 Kasım 2019 Dünya KOAH Günü etkinlikleri kapsamında ESOGÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESOGÜ Hastanesi Başhekimliği ve Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şubesi olarak ortak bir çalışma ile hastalara bilgilendirme ve ücretsiz nefes ölçüm testi uygulaması yaparak KOAH konusundaki farkındalığı artırmayı hedefledik. İlerleyici bir hastalık olmasına rağmen KOAH'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmamalıyız.”