ESOGÜ'de kök hücre bağışçısı olma süreci anlatıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Türkiye'nin Ulusal Kemik İliği Bankası (TÜRKKÖK) tarafından kök hücre bağışçısı olmak isteyen çalışanlar için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ESOGÜ'de düzenlenen toplantıda; kök hücre, kök hücre nakli tedavisi uygulanabilecek hastalar ve kimlerin bağışçı olabileceği gibi konular hakkında konuşuldu. Bağışçı olabilmek için uygulanan ‘Eşleşme ve Nakil Süreci'nin de anlatıldığı etkinlikte, şu bilgilere yer verildi:

“Eskişehir'de ve Türkiye genelinde ilik-kök hücre nakli bekleyen hastalara umut olmak için veri tabanı oluşturmakta olup, bu proje çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda gönüllülerden bağışlar kabul edilmektedir. Kan kanseri (lösemi), lenfoma, kemik iliğinin çalışmadığı durumlar ve bazı metabolik rahatsızlıkların tedavisinde kök hücre nakli tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. 18-50 yaş arası isteyen herkes bağışçı olabilmektedir (tansiyon, migren, alerji gibi hastalıklar bağışa engel değildir). İlk kayıt için form doldurmanın ardından alınacak 3 tüp kan ile bağışçı adayı 55 yaşına gelene kadar TÜRKÖK Kemik İliği Bankası'na kayıtlı kalacaktır. Bu süre içerisinde herhangi bir hastaya uyumlu olduğu zaman bağışçı adayına ulaşılarak nakil sürecine geçilecektir. Bu aşamada iki nakil yönteminden biri tercih edilmektedir. Birinci yöntemde 5 gün aşılamanın ardından kan bağışı işlemi gibi koldan iğne ile girilip kan aferez cihazından geçirilecek, kök hücreler ayrıştıktan sonra kanın geri kalanının diğer koldan kendine verilmesi ile işlem tamamlanacaktır ( yüzde 90 nakiller bu şekilde tamamlanmaktadır). İkinci yöntemde ise ameliyathanede anestezi altında leğen kemiğinden iğne ile girilerek kemik iliği alınacaktır (nakillerin yüzde 10'u). Nakil sonrası güç kaybı söz konusu olmayıp kök hücreler kendini yenilemektedir. Kök hücre bağışı bir kerelik bir işlem değildir, uyması halinde 3 ay sonra tekrar kök hücre bağışında bulunulabilmektedir.”

Toplantının ardından bağışçı olmak isteyenler için başvuru stantları kuruldu.