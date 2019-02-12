ESOGÜ'de 'Kök Hücre Bölge Toplantıları IV' Sempozyumu

Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Sempozyum açılışında konuşan ESOGÜ ESTEM Müdürü Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı, kök hücre konusunda bir algı eksikliği olduğunu belirterek, sempozyum aracılığıyla tüm kök hücre tedavilerinin aynı olup olmadığı, kök hücrelerin tüm hastalıkları düzeltebilip düzeltemeyeceği, kök hücre tedavilerinin etik olup olmadığı ve kök hücre tedavisi için nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi soruları cevaplamayı ve kök hücre araştırma ve tedavilerindeki gelişmeleri aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı sempozyumun düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Sempozyum Eşbaşkanı Prof. Dr. İbrahim Tuğlu, Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verirken, 12-14 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenleyecekleri 3. Kök Hücre Kongresi'ni de tanıtarak tüm katılımcıları kongreye davet etti.

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tunç Akkoç, kendileri için en önemli faaliyetlerden birinin Bölge Toplantıları olduğunu belirterek, derneklerinin misyonu ve vizyonu içinde olan bilimi özgürleştirmek, bilimi yaymak ve paylaştırmak politikalarından hareketle, bölge toplantıları kapsamında pek çok farklı üniversitede öğretim üyeleri ve öğrencilerle buluşmanın kendilerine mutluluk verdiğini ifade etti. Prof. Dr. Tunç Akkoç sempozyuma katılan öğrencilerden de mutlaka sorular sormalarını isterken, güzel bir sempozyum olmasını diledi.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, kök hücre tedavileri ile ilgili doğru bilinen yanlışlar ve yanlış bilinen doğruların öğrenilmesi açısından sempozyumun çok değerli olduğunu kaydetti. Etik ile bilimin bazen çatışabileceğini ancak böyle bilimsel toplantıların doğruyu gösterme adına çok değerli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ali Arslantaş, toplantının hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür ederken, başarılı bir sempozyum geçirilmesini diledi.

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel programa geçildi. Bilimsel program kapsamında Prof. Dr. Kemal Hepgül'ün oturum başkanlığındaki Panel-1'de “Kök Hücre Biyolojisine Genel Bakış - Laboratuvardan Kliniğe”, “İmmünoterapi” ve “İskemide Kök Hücre”; Prof. Dr. İbrahim Tuğlu'nun oturum başkanlığındaki Panel-2'de “Spinal Kord Hasarlarında Hücrsel Tedavi”, “Kanser Metabolizması ile İlgili Özgün İlaç Adayı Çalışmaları: Yerli Bir Molekül Geliştirebilir miyiz?” ve “Diş Hekimliğinde Hücresel Tedavi”; Prof. Dr. Erdal Karaöz'ün oturum başkanlığındaki Panel-3'te “Ürtikerde Kök Hücre Tedavisi”, “Cerrahide Kök Hücreler” ve “Atopik Hastalıklarda Kök Hücre Uygulamaları”; Doç. Dr. Serdar Kabataş'ın oturum başkanlığındaki Panel-4'te “Kök Hücrenin Sinirsel Halleri”, “Plastik Cerrahide Hücresel Tedaviler” ve “Doku Mühendisliğinde Güncel Yaklaşımlar ve Kök Hücre Uygulamaları”; Prof. Dr. Gökhan Adaş ve Doç. Dr. Erdinç Civelek'in oturum başkanlığındaki Panel-5'te “Fonksiyonel İmplantlar” ve “Mikrofizyolojik Sistemlerin Geliştirilmesi ve Tıp Alanında Uygulamaları” konulu sunumlar gerçekleştirildi.