ESOGÜ'de meyve hasadı dönemi sona erdi

Haziran ayında kiraz ile başlayan vişne, erik, elma, şeftali, nektarin ile devam eden hasat dönemi elma ve armut derimi ile sona erdi. ESOGÜ Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Cenap Yılmaz, bu sene hayata geçirilen 'kendin topla, tart, satın al' etkinliği kapsamında üniversite personelince kilolarca meyve toplandığını; en az ilaç ile üretilen meyvelerin oldukça rağbet gördüğünü söyledi.

Ziraat Fakültesi meyve bahçesinin pek çok tür ve çeşit barındırdığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz, TÜBİTAK VE BAP tarafından desteklenen çok sayıda proje yürüttüklerini kaydederek şöyle konuştu:

“Burada yapılan çalışmalarla Eskişehir için en uygun meyve tür ve çeşit seçimi, melezleme ile armutta hastalıklara dayanıklı yeni çeşitler geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bu ağaçların meyve kaliteleri incelenmekte, deneme bahçesindeki ağaçların bölgeye uyumlarına bakılmakta; hangi çeşitlerin daha verimli, kaliteli olduğu tespit edilmektedir. Tozlama, dölleme, bitki besleme gibi pek çok çalışma yürütülüp sonuçları yayınlanarak bildirilmektedir.”

Son dönem çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde de bulunan Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz, armutta sıklıkla görülen ateş yanıklığı hastalığına dayanıklı yeni genotipler geliştirmeyi başardıklarını sözlerine ekledi.