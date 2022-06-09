ESOGÜ'de mezuniyet coşkusu devam ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'nde 2021-2022 Öğretim Yılı Mezuniyet Törenleri'nin ikinci gününde, sabah Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğleden sonra ise Eğitim, İlahiyat ve Turizm Fakülteleri 2022 mezunlarını verdi.

ESOGÜ Stadyumu'nda sabah gerçekleştirilen protokol katılımlı törene ESOGÜ Yönetimi ve öğretim üyelerinin yanı sıra Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Alper Çabuk, Eskişehir İl Emniyet Müdür Vekili Kadir Murat Meral ve Eskişehir İl Müftü Vekili Ziya Albayrak da katıldı. Törende mezun öğrenciler adına konuşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencisi Yunus Eren Kaya, üniversite hayatlarının iki senesinin pandemi nedeniyle kampüsten uzakta geçtiğini ve kampüs hayatı olmadan geçen bir üniversite yaşamının biraz eksik hissettirdiğini söyledi. Zorlu eğitim süreçleri boyunca yanlarında olan ve pandemi koşullarında dersleri uzaktan yürütmeye çalışarak kendilerine iyi birer mühendis olma yolunda ışık tutan hocalarına arkadaşları adına şükranlarını sunan Yunus Eren Kaya, ailesine ve sevdiklerine de bugüne kadar kendisine verdikleri destek için teşekkür ederken, geleceğin tüm mezun arkadaşları için güzel olmasını diledi.

ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ'nün elli iki yıldır sahip olduğu tüm akademik ve idari personel ile Eskişehir başta olmak üzere ülkemize hizmet ederek bu günlere geldiğini söyledi. Prof. Dr. Çolak, ESOGÜ'nün sahip olduğu fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, enstitüler ve bilimsel araştırma merkezlerinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütürken, aynı zamanda bünyesinde yer alan Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Diş Hastanesi ile bölgesel sağlık hizmeti de verdiğini kaydetti. Genç bir nüfusa sahip ülkemiz için eğitim, öğretim ve araştırmaların kalitesinin artırılmasının çok daha güçlü bir Türkiye'nin yükselişini sağlayacağını belirten Prof. Dr. Kamil Çolak, ‘Güçlü Türkiye Güçlü Gelecek' için yapılması gerekenin bilgiyle donanmış bireyler olarak çalışmak olduğunu söyledi.

Mezunlardan ESOGÜ'de almış oldukları eğitim-öğretime güvenmelerini isteyen Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu, bunu mezuniyet sonrasında daha iyi anlayacaklarını ve kendilerinin de onları ülkesine ve insanlığa hizmet eden bireyler olarak görmekten her zaman gurur duyacaklarını kaydetti. Prof. Dr. Kamil Çolak mezunların iyi yetişmelerine katkıda bulunan tüm ESOGÜ öğretim üyelerine teşekkür etti.

Mezun ailelerine de seslenen Prof. Dr. Kamil Çolak, büyük özverilerle yetiştirdikleri evlatlarının ailelerinin fedakârlıklarına layık olmak için ellerinden geleni yaparak, uzun ve zorlu bir eğitim sürecini tamamladığını ve bugün karşılığını almayı hak ettiğini belirtti ve onlarla ne kadar gurur duysalar az olacağını söyledi. Mezunlara hayatta başarılı olabilmek için kendilerine hedef piramidi oluşturmalarını ve en tepeye onlar için en önemli olan hedefi koymalarını öğütleyen Prof. Dr. Kamil Çolak, mezunlardan hedeflerine ulaşmak yolunda kendilerine güvenmelerini ve önlerine çıkabilecek engellerden dolayı umutsuzluğa düşmemelerini istedi. Prof. Dr. Kamil Çolak üniversite sonrası yaşamlarında üniversitede edindikleri akademik bilginin yanı sıra dillerine, tarihlerine, kültürlerine ve manevi değerlerine sahip çıkmalarını öğütlediği mezunları, yolları ve bahtlarının açık olması temennisiyle uğurladı.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Sonrasında tüm mezunların keplerini topluca havaya atmalarıyla tören sona erdi.