ESOGÜ'de Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Motif Vakfı işbirliğiyle düzenlenen “Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi” ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Kongre açılışına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey de katıldı. İki gün sürecek kongrenin açılışında konuşan Motif Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Ziya Gökalp'in sosyal bilimleri köklendirmede sadece gençlere Batılı teori ve yöntemleri ezberletmekle başarılı olunamayacağını, gençleri araştırmaya yöneltmenin gerekliliğini vurguladığını belirterek, düzenlenen sempozyumun doğrudan doğruya Ziya Gökalp'in bizlere işaret ettiği hedefe yönelik olduğunu ifade etti. Günümüzde milliyetçiliğin halkbiliminin temelini teşkil ettiğini dile getiren Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, halkbiliminin kapitalizmin ve emperyalizmin dünyayı tek tipleştirmesine karşı kültürlerin ve ulusların var olma, direnme mücadelesini temsil ettiğini söyledi. Bu mücadeleyi de Bilge Kağan'ın “Ey Türk! Titre ve kendine dön!” şiarı ile kendimize ve özümüze dönerek kazanabileceğimizi vurgulayan Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu; kendimize dönmenin, kendimizi bilmenin, kendimizi tanımanın ve tanıtmanın yolunun da halkbilimi olduğunu kaydetti.

Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, kongrede pek çok heyecan verici başlıkta sunumlar yapılacağını belirterek, emeği geçenlere ve ömrünü halkbilimine vakfetmiş isimlere teşekkür etti. Aslan Avşarbey, halkbilimi çalışmalarına zemin oluşturması ve desteklerinden dolayı Motif Vakfı'na, halkbilimi çalışmalarına destekleri ve teşvik edici uygulamaları için de ESOGÜ'ye teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, tarihçi M. Fuad Köprülü'nün millet, milliyetçilik ve halkbilimini konu alan bir yazısından seçtiği bir bölümü okuyarak konuşmasına başladı. Üniversite olarak Motif Vakfı ile işbirliği içinde böyle bir kongre düzenlemekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Kemal Şenocak, kongrenin tüm halkbilimcilere başarılar getirmesini ve yeni araştırmalara zemin hazırlamasını temenni etti. Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'a konuşmasının ardından Motif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeki Baykal tarafından plaket takdim edildi.

Açılış oturumu Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Aça ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Arıkan'ın konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleşen “Türk Dünyasında Halkbilimi Araştırmalarının Yeri ve Önemi Üzerine” konulu panel ile sona erdi. Türk dünyasından genç halkbilimcileri bir araya getirerek tanışmalarını ve birikimlerini akademik camia ile paylaşmalarını sağlamayı amaçlayan kongrede, iki gün boyunca farklı oturumlarda pek çok sunum gerçekleştirilecek.