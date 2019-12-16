ESOGÜ'de MUN 5. simülasyonu gerçekleştirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Kulübü tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler simülasyonun 5'incisi de başarıyla geride bırakıldı.

Model United Nations (MUN), ESOGÜ'de eğitim gören uluslararası ilişkiler öğrencileri tarafından organize edildi. Türkiye'nin birçok ilinden gelen lise ve üniversitelerden katılım gösteren 250 kişiyle, 3 gün boyunca 4 farklı komitede ilgili konular konuşuldu. Komiteler, Birleşmiş Milletler çalışmalarını yürüten komitelere uyumlu olarak oluşturulurken, Birleşmiş Milletler Kadın Komitesi (UNWOMEN), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEA), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) olmak üzere 4 şekilde gerçekleştirildi.

UNWOMEN komitesinde kadın ve sosyal, siyasal hayata katılımı, UNFPA komitesinde mülteciler ve ekonomik entegrasyon, UNEA komitesinde kapitalizm ve iklim değişikliği ve son olarak NATO komitesinde ise IŞİD terör örgütü ile mücadele konuları konuşuldu.

Ayrı ayrı devam eden komitelerde delege olanlar arasında her komite için 1 en iyi delege ve 2 sıra dışı delege olarak seçilirken seçilenlere komite başkanları tarafından sertifikalar verildi. Gerçekleştirilen konferans, eğitimlerle başlayıp toplam 8 oturumla devam etti. Oturumların sonunda ise her bir komiteden çıkarılan sonuç dokümanları, BM ve elçiliklere gönderilecek.