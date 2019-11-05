ESOGÜ'de Organ Bağışı ve Nakli Haftası

Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı ve Başhekim Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç'ın konuşmaları ile başlayan açılış oturumu, ESOGÜ Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Laboratuvar Teknisyeni Tarık Uca'nın yaptığı kısa değerlendirmenin ardından ESOGÜ Organ Nakli Birimi'nden Prof. Dr. İlter Özer'in yaptığı “ESOGÜ'de Durum” başlıklı sunum ile tamamlandı. Panelin birinci oturumunda ESOGÜ Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Fatma Bülüç'ün “Organ Nakli Nedir? Tarihçesi ve Nakil Çeşitleri” ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Özdemir'in “Nörolog Yönüyle Beyin Ölümü Tanımlaması” konulu sunumları gerçekleşti. İkinci oturumda ise ESOGÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Ekemen'in “Potansiyel Donör Bakımı” ve ESOGÜ Hastanesi Transplantasyon Servisi Sorumlu Hemşiresi Zeynep Soyöz'ün “Organ Naklinde Post-Op Bakım ve Taburculuk” konulu sunumları yer aldı. Panel olgu sunumu ile tamamlandı.