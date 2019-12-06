ESOGÜ'de 'Osmanlı Kültür ve Medeniyetinin Makedonya'daki İzleri' konferansı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği “Makedonya'da Osmanlı Kültür ve Medeniyeti” konulu konferans, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İnbaşı'nın konuşmacı olarak katılımıyla Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Slayt gösterisi eşliğinde sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Osmanlı döneminde yüzyıllarca Balkanlar'da hüküm sürmüş olmamıza ve aklımızla kalbimizin hala oralarda olmasına rağmen, bugün ülkemizde temel olarak bölgenin çok iyi tanınmadığını belirtti. Balkanlar'ın her şeyiyle bir parçamız olduğunu ve pek çok açıdan ülkemizden hiçbir farkının bulunmadığını dile getiren Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Edirne'yi geçtikten sonra Adriyatik Denizi'ne ve Macaristan hududuna kadar Türkçe ile birçok yere gidebileceğimizi ve birçok problemimizi halledebileceğimizi söyledi. Üsküp başta olmak üzere başlıca Makedonya şehirlerinin coğrafi ve demografik özelliklerini anlatan ve buralardaki sayısız Osmanlı eseri arasından seçtiklerini görüntüler eşliğinde tanıtan Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, bununla birlikte Balkanlar'daki Türk ve İslam izlerini silmek için bilinçli bir çaba sarf edildiğini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Mehmet İnbaşı gençlere günümüzde Balkanlar'da olup bitenleri merak etmelerini, okuyup öğrenmelerini ve muhakkak gidip oraları görmelerini öğütledi. Türkiye'nin TİKA başta olmak üzere her şeyiyle Balkanlar'da olduğunu ve bölgeye Türk ve İslam eserlerinin restorasyonu başta olmak üzere pek çok alanda katkıda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, bölge ile yakından ilgilenmek ve orada olmak zorunda olduğumuzu ifade etti. Makedonya ve Balkan Türklüğü için başlıca tehdidin bölgede yürütülen Batı ve Orta Doğu destekli faaliyetler olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, bölgede bu odakların desteklediği bazı yerel unsurların Türk ve İslam kimliğine karşı gizli ya da açık takındığı hasmane tavra da özellikle dikkat çekti.