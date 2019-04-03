ESOGÜ'de Otizm Farkındalık Konferansı

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖZHUAM), ESOGÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Toplumsal Farkındalık Kulübü'nün birlikte düzenlediği “Otizm Farkındalık Konferansı” ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Konferansın açılışında konuşan Toplumsal Farkındalık Kulübü Başkan Yardımcısı Furkan Ceylan, otizmin onu yaşayanların tercihi olmadığını belirterek, otizmli bireylerin bizim desteklerimizle daha bağımsız ve başarılı bir hayat sürdürebileceklerini kaydetti. Otizme bir eksiklik değil farklılık olarak bakılmasının gereğine işaret eden Furkan Ceylan, detaycı bakış açıları ve odaklanma kapasiteleriyle ileride büyük işler yapabilecek otizmli bireylere destek olmamız ve onları yalnız bırakmamamız gerektiğini ifade etti.

ESOGÜ ÖZHUAM Müdürü Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu, özel gereksinimli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı artırma amaçlı faaliyetler düzenlemenin merkezlerinin özel eğitim ve engellilik konularındaki amaçlarından biri olduğunu belirtti. Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu, hem bu amaç hem de Birleşmiş Milletler (BM)'in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için 2008 yılında deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında böyle bir konferans düzenlediklerini kaydetti. Otizm Spektrum Bozukluğu'nun son yıllarda tüm toplumun ilgisini çeken önemli bir konu haline geldiğini ve belirtilerinin erken çocukluk döneminde başladığını belirten Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu, Otizm Spektrum Bozukluğu'nun en belirgin özelliklerinin sosyal etkileşim ve toplumsal iletişimde yetersizliklerin olması ve sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar sergilenmesi olduğunu ifade etti. Otizm Spektrum Bozukluğu konusunda farklı alanlardan uzmanların çalışmalar yaptığını dile getiren Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu, etkili sonuçlar alınabilmesi için konunun tüm paydaşlarının işbirliği içinde çalışmasının önem taşıdığını kaydetti. Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak başta olmak üzere konferansın düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederken, keyifli ve verimli bir konferans geçirilmesini diledi.

Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi ve farkındalığın artırılarak erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Bakanlık olarak sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliğine açık olduklarını ve otizmli bireyler başta olmak üzere tüm dezavantajlı kesimlere hayata katılımları noktasında katkı sağlamak amaçlı eylem planları oluşturmaya çalıştıklarını belirten Alper Sezer, her zaman engellilerin yanında olduklarını ifade etti. Alper Sezer, ESOGÜ ÖZHUAM Müdürü Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu başta olmak üzere konferansın düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür ederken, “Unutmayalım ki otizm eksiklik değil farlılıktır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Eskişehir'deki farklı okullarda görev yapan öğretmenlerin oluşturduğu Eskişehir Polifonik Korosu'nun mini konseri ve otizm spektrum bozukluğu olan iki öğrencinin piyano performansı ile açılış bölümü tamamlandı.

Açılışın ardından konferansın konuşmacılarından ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Bora Çarman “Çocuk Nörolojisi Bakış Açısıyla Otizm” konulu, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Derya Genç Tosun ise “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda İletişim Becerilerinin Desteklenmesi” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.