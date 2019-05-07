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ESOGÜ'de 'Ritim Çalıştayı' düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi öncülüğünde, ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Yüksek Lisans öğrencileri Doğancan Şahin, Büşra Karakaş, Serenay Anık, Kubilay Bozkurt ve Duygu Kaplan’ın Doç.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi öncülüğünde, ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Yüksek Lisans öğrencileri Doğancan Şahin, Büşra Karakaş, Serenay Anık, Kubilay Bozkurt ve Duygu Kaplan'ın Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay'ın proje danışmanlığında hazırladıkları “Ritim Çalıştayı” adlı proje ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önündeki alanda gerçekleştirildi.


Yapılan açıklamada, çalıştayın amacının gündelik yaşamlarında sanatla iç içe olma fırsatı yakalayamamış, çeşitli fakültelerde öğrenim gören ESOGÜ öğrencilerine deneysel ve eylemsel bir sanat deneyimi yaşatmak olduğu belirtildi. Projenin başlıca hedeflerinin ise Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin bulunduğu Bademlik Kampüsü ile Meşelik Kampüsü arasındaki bağı güçlendirmek, 100. yılını kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla farklı disiplinlerden gelen üniversite öğrencilerinin 100. yıl ruhuna yakışır biçimde sosyalleşmelerini sağlamak ve fakülteler arası bağı güçlendirmek olduğu ifade edildi. Çalıştay bitiminde ortaya çıkan eserler açılacak karma sergide sergilenecek.

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