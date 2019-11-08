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ESOGÜ'de Smart Rural Projesi başlangıç toplantısı gerçekleştirildi

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmeye değer bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof.

Dr. Yaşar Sarı ve ekibi tarafından KA203 Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklık türü kapsamında hazırlanan "Towards Smart Rural Tourism Development in Europe" isimli projenin başlangıç gerçekleşti.


ESOGÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu'ndaki toplantıda, koordinatör kurum ESOGÜ ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden proje ortağı üniversitelerin temsilcileri yer aldı. Toplantı açılışına ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı da katıldı.


24 aylık uygulama süresi bulunan proje ile kırsal turizm destinasyonlarında akıllı uygulamaların geliştirilmesi ve akıllı iş modellerinin oluşturulması için gerekli olan eğitim içeriğinin oluşturulması ve bunun sonucunda kırsal alanların kalkınmasına destek sağlayacak açık eğitim platformunun oluşturulması hedefleniyor.

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