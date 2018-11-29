ESOGÜ'de "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Medya" konferansı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Medya" konulu konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ve Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz'un konuşmacı olarak katıldığı konferansta somut olmayan kültürel miras ürünlerinin görsel, işitsel, yazılı ve basılı medyada, yeni medya araçlarında ne şekilde yansıtıldığı ele alındı. UNESCO'nun kuruluşu, amacı ve felsefi temelleri hakkında da katılımcıları bilgilendiren Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ülkemizdeki kürsülerde yürütülen akademik çalışmaların çoğunlukla ulusal düzlemde kaldığını ve UNESCO programlarına entegre çalışmaların gerçekleştirilmediğini belirtti.

UNESCO'nun somut olmayan kültür miraslarını koruma modellerini anlatan Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, okul içi ve dışı eğitimin ve medyanın bu değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılarak korunması noktasında önemli olduğunu kaydetti. Türk medyasında kendi kültürümüze ait ve kültürel miras değeri taşıyan figürlerin yeterince yer almamasına karşın batı kültürlerine ait figürlerin tüm topluma medya yoluyla eriştiğini ve zihinlere kazındığını belirten Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, sahip çıkılmayan değerlerin kaybolmaya yüz tuttuğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"nde Türkiye'den kabul edilen Piri Reis Haritası, Evliya Çelebi Seyahatnamesi gibi değerlerden bahsetti. Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, yakın dönemde başvurusu yapılan "Dede Korkut Mirası"nın da listeye kaydının kabul edildiği müjdesini paylaştı.

Soru-cevap kısmı ile sona eren etkinliğe Eskişehir Vali Yardımcısı Arslan Avşarbey de katıldı.