ESOGÜ'de STEM, Kodlama ve Robotik konferansı düzenlendi

Eskişehir Özel Çağdaş Okulları Ölçme Değerlendirme ve Bilişim Koordinatörü Esen Uluhan'ın konuşmacı olarak katılımıyla Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cansu Filik İşçen, konferans içeriğinin geleceğin öğretmenlerine çok faydalı olacağını belirtti.

Konferansın konuşmacısı Esen Uluhan, endüstri 4.0'da doğan robotik kodlamanın 5.0'da ileri bir seviyede olacağını belirterek STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) ve robotik kodlamanın aynı şey olmadığını belirtti. Sayısal derslere yönelik hassasiyetin nasıl oluştuğunu açıkladıktan sonra “STEM Nedir?” başlıklı bir sunum yapan Esen Uluhan, STEM'in özellikle ülke için çok önemli olduğunu, uluslararası sınavlarda matematik ve fen disiplinlerinde başarılı olunduğunu fakat bu iki disiplini bir araya getiren sınavlarda başarısız olunduğunu kaydetti. Disiplinlerarası bağ kurmak için STEM'in faydalı bir araç olacağını vurgulayan, kodlama ve robotik alanında üniversite öncesi eğitimde de dersler olması gerektiğini dile getiren Esen Uluhan, kendisinin bu alanda birçok çalışması olduğunu ifade etti. Öğrencileriyle VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası, TÜBİTAK projesi gibi önemli projelerde elde ettikleri başarıları anlatan bir videonun gösterimini yapan Esen Uluhan, Makey Makey ve MakeBlock gibi sistemlerin öğrencilere STEM'i uygulamada altyapı sağlayacağını belirterek konuşmasını tamamladı.