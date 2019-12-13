ESOGÜ'de Suriye'deki güncel meseleler ele alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi İrfan Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen ve “Suriye'de Güncel Meseleler ve Türkiye'nin Rolü” konulu konferans İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

ESOGÜ Rektör Danışmanı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Erdağ, konuşmacı olduğu konferansta Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Ramazan Erdağ, Türkiye'nin Suriye konusunda dünyada en fazla sorumluluk üstlenen ve insani yardım sağlayan ülke olduğunu belirtti. Erdağ ayrıca Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun, meşru ve haklı nedenlerle gerçekleştirdiği harekâtlarla hem sınır güvenliğini sağladığını hem de Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellendiğini ifade etti.

Doç. Dr. Ramazan Erdağ konuşmasının ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.