ESOGÜ'de “Tiroid Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenecek

ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda 24 Mayıs Cuma günü saat 13.30'da gerçekleşecek toplantı hakkında bilgi veren ESOGÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur Kebapçı, “Tiroid bezi, boyunda adem elmasının altında yer alan, bizler uyurken bile çalışan ve vücut ritmimizi düzenleyen temel bezlerimizden biridir. Tiroid bezi vücudun tüm fonksiyonlarını düzenleyen hormonları salgılar. Tiroid hormonlarının eksikliği yorgunluk, halsizlik, depresyon, kabızlık, soğuğa dayanamama gibi belirtilere yol açarken, fazlalığı ise zayıflama, terleme, çarpıntı gibi şikayetlere neden olur. Bu yüzden tiroid bezinin dengeli bir şekilde çalışması vücut ahengi için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Tiroid bezinin tümörleri, erken saptandığında tamamen atlatılabilen kanser türlerindendir”

Ayrıca Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Kebapçı, iyotun tiroid için öneminden bahsederek, “Tiroid hormonlarının üretimi için olmazsa olmaz madde iyottur. Bu yüzden beslenmemizde iyot içeriğinin yeterli olmasına çok dikkat etmemiz gerekir. İyot eksikliği durumunda tiroid bezi, hormonları yeterli miktarda üretemez ve bu hastalarda guatr olarak adlandırdığımız tiroid bezinin büyümesi meydana gelir. Aynı zamanda tiroid bezinin az çalışmasına neden olan başka hastalıklar da mevcuttur. Tiroid bezinin hormonal bozukluklarının yanı sıra yapısal bozuklukları da sık olarak görülmektedir. Bu yapısal bozukluklar arasında nodül oluşması ön sırada gelmektedir. Tiroid nodülleri tolumda sık olarak görülen ve insanların yaklaşık yüzde 40'ında olduğu gösterilmiş, çoğu zaman iyi huylu olan bozukluklardır. Tiroid nodüllerinin yakın takibi bu nodüllerin iyi-kötü huylu ayrımının yapılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Çünkü tiroid bezinin tümörleri, erken saptandığında tamamen atlatılabilen kanser türlerindendir. Hem beslenmedeki iyot yetersizliğinin sık görülmesi hem de tiroid nodüllerinin yüksek sıklıkta bulunması dolayısıyla toplumun tiroid hastalıkları yönünden bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle biz de ESOGÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı olarak, 25 Mayıs Dünya Tiroid Günü'nün hafta sonuna gelmesi nedeniyle 24 Mayıs Cuma günü üniversitemizde halkımızı davet ederek bir bilgilendirme toplantısı düzenlemiş bulunuyoruz” dedi.