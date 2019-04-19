ESOGÜ'de Türk Dünyası Turizm Fakülteleri Stratejik İşbirliği Çalıştayı

Turizm Fakültesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışına, ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Eskişehir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şennur Azade katıldı.

Açılışta konuşan Türk Dünyası Turizm Fakülteleri Stratejik İşbirliği Çalıştayı projesinin koordinatörü ve ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı, projenin TİKA'nın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir, Tepebaşı, Han, İnönü, Seyitgazi ve Mahmudiye belediyeleri tarafından da desteklendiğini ifade etti. Projenin Türk Dünyası ile işbirlikleri açısından önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yaşar Sarı, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve karşılıklı projelerin hazırlanması gibi faaliyetleri de içeren projenin tüm taraflara faydalı olmasını diledi.

ESOGÜ Rektör Vekili ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Türki Cumhuriyetlerin kardeş ülkeler olduğunu, rektörlük olarak her zaman böyle etkinlikleri imkanlar ölçüsünde desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini ifade etti. Arslantaş, çalıştay organizasyonuna emeği geçen herkese başta proje koordinatörü Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı olmak üzere teşekkür ederken, iyi bir çalıştay geçirilmesi temennisinde bulundu.

Çalıştaya yurt dışından katılan misafirleri temsilen konuşan Azerbaycan Turizm ve Yönetim Üniversitesi Turizm ve Misafirperverlik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Bahadur Bilalov ise, turizm alanında Türk Dünyası ülkelerinin tecrübelerini paylaşmasının çok iyi bir fikir olduğunu belirtti ve çalıştayın faydalı olacağına inandığını belirtti.

Öte yandan çalıştay açılış konuşmalarının ardından ülke ve üniversite sunumları ile tamamlandı.