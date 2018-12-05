ESOGÜ'de “Türklerin Eski Çağları” paneli düzenlendi

ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'ndaki panelin açılışını Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Karatay Yaptı. Ardından panel konuşmasında ilk konuşmacı olarak İbrahim Doğukan Dokur, “Türklerin Eski Toplumu” ile ilgili konuşmasında, çarpıcı noktalara değinirken ikinci konuşmacı olarak, “Devlet Teşkilatı”, Turgut Demirtaş tarafından aktarıldı ve İbni Haldun'un “Coğrafya kaderdir” sözü ile konuşmasına başladı. Diğer bir konuşmacı Tansu Tepekule ise, “Eski Türklerde Din” konulu konuşmasında din, inanç konularını ele aldı.

Yoğun ilgi gören panele; ESOGÜ'de okuyan gençler dışında, Eskişehirli vatandaşların ilgisi de büyüktü. Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, panel ile ilgili yaptığı açıklamada, “Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz, bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşa edemez, hatta dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez. Biz de dünümüzden aldığımız derslerle, geleceğimize ışık tutacağız'' diye konuştu.

Panel sonunda; ESOGÜ ATAM Müdürü ve Tarih ve Gençlik Kulübü'nün en uzun süre danışman hocası olan Dr. Öğretim Üyesi Cezmi Karasu'dan, Prof. Dr. Osman Karatay'a, “Göktürkçe Kaligrafi” hediye edildi.

Panelin sonunda; Türklerin Kökeni, Türklerin İslam'ı Kabulü, Bozkır Orduları; Savaş ve Kuşatma Stratejileri, Hazar Devleti kitapları, yazarları tarafından imzalandı.