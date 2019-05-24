ESOGÜ'de ücretsiz deri kanseri taraması yapılacak

Avrupalı dermatologların öncülük ettiği ‘Euromelanoma' projesi kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'nde ücretsiz deri kanseri taraması yapılacak.

Deri kanseri korumasının ve erken tanının önemini vurgulamak, erken tedaviyi teşvik etmek ve bunlar hakkında bilgi paylaşmak için oluşturulan Euromelanoma projesi kapsamında, 27 Mayıs Pazartesi günü 09.30-16.00 saatleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Dermatoloji Polikliniği'nde vatandaşlara ücretsiz deri kanseri taraması yapılacak. Tarama ile ilgili bir açıklama yapan ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, “Ücretsiz deri kanseri taraması için halkımızı bekliyoruz. Unutmayalım ki deri kanseri tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır ve erken teşhis hayat kurtarır” dedi.