ESOGÜ'de Üniversiteler Arası Halk Dansları ve Müzik Festivali başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı ‘Üniversiteler Arası Halk Dansları ve Müzik Festivali', katılımcıların Rektör Şenocak tarafından ağırlanmasının ardından başladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER)'nin düzenlediği ve üç gün sürecek olan ‘Üniversiteler Arası Halk Dansları ve Müzik Festivali' başladı. Festivale katılmak üzere ESOGÜ'ye gelen Bursa Uludağ Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi halk dansları topluluklarının temsilcileri festival açılışı öncesi ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak tarafından kabul edildi. Kabulde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş da bulundu.

Kabul sonrasında Rektörlük Meydanı'nda gerçekleştirilen halk dansları gösterisi ile festival başladı. ESOGÜ Amfi Tiyatro'da 3 Haziran'a kadar devam edecek festivalde halk dansları ve modern dans gösterileri, müzik dinletileri ve daha pek çok etkinlik yer alıyor.