ESOGÜ'de yaz okulu günleri devam ediyor

Mühendislik Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, İnsan ve Toplum Bilimleri, İlahiyat fakültelerinin tüm bölümleri ile Sağlık Bilimleri Fakültesinin Ebelik ve Sağlık Yönetimi bölümleri yaz okulu için kapılarını öğrencilerine yeniden açtı. 265'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 bin 802 öğrenci kendilerini geliştirmek, gerekli olan kredi ve not ortalamasına ulaşabilmek veya genel ortalamalarını yükseltmek için çalışmalarını yaz mevsiminde de sürdürüyor. İnşaat Mühendisliği, İşletme ile Matematik ve Bilgisayar en çok başvuru alan bölümlerin başını çekiyor. 25 Temmuz 2022'de başlayan dersler 27 Ağustos 2022'de sona erecek, sınavlar 29 Ağustos -2 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.