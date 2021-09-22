ESOGÜ'de yeni açılan bölümlere yoğun ilgi

Dr. Kemal Şenocak, bu yıl üniversitede ilk defa açılan ve gelecekte kurulması planlanan bölümler hakkında bilgiler verdi.

Eskişehir'de 12 fakülte, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 38 araştırma ve uygulama merkezi ile hizmet veren ESOGÜ, yeni açılan bölümlerine ilk öğrencilerini almanın heyecanını yaşıyor. Yeni açılan bölümler arasında; Hukuk Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Uçak Mühendisliği ve Uçak Teknolojisi bölümleri yer alıyor.

Önümüzdeki dönemlerde farklı bölümler açmayı planladıklarını söyleyen ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Bunların dışında ülkemize katkısı olacağını düşündüğümüz; Aktüerya Bilimleri, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Sulama Mühendisliği Bölümleri ile Laborant ve Veteriner Sağlık, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikleri, İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü programlarının kurulmasına ve en kısa sürede öğrenci alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Özellikle üniversite-sanayi iş birliklerini, uygulamalı eğitim olanaklarını ve geleceğin mesleklerini dikkate alarak adımlar atıyoruz”

Bu yıl ilk kez açılan bölümlere öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Prof. Dr. Şenocak, “Geçtiğimiz süreçte pek çok yeni akademik birimizi faaliyete geçirdik veya resmi kuruluşlarını tamamladık. Bu alanda özellikle üniversite-sanayi iş birliklerini, uygulamalı eğitim olanaklarını ve geleceğin mesleklerini dikkate alarak adımlar atıyoruz. Bu yıl, Sivrihisar Meslek Yüksekokulu'nda Nüfus ve Vatandaşlık bölümünü kurduk. Adalet Meslek Yüksekokulu ile birlikte bu bölüme 2022 eğitim öğretim yılında öğrenci almayı planlamaktayız. Bunların dışında ülkemize katkısı olacağını düşündüğümüz Aktüerya Bilimleri, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Sulama Mühendisliği Bölümleri ile Laborant ve Veteriner Sağlık, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikleri, İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü programlarının, kurulmasına ve en kısa sürede öğrenci alınmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Eskişehir'de mevcut havacılık kümelenmesine önemli katkılar sağlayacak ve farkındalık kazandıracaktır”

Planlanan yatırımlar sayesinde Eskişehir havacılık kümelenmesine katkı sağlayacaklarını ifade eden Şenocak, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Mühendislik fakültemizin mevcut bölümlerinin Uçak Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa disiplinler arası çalışmalar yapıp, bu alana yönelik uzmanlaşarak bir farkındalık oluşturacağını düşünmekteyim. Hukuk Fakültesi'nde kurmayı düşündüğümüz Hava ve Uzay Hukuku Merkezi ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu'nda İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü ile Uçak Teknolojisi programları ile birlikte üniversitemiz, Eskişehir'de mevcut havacılık kümelenmesine önemli katkılar sağlayacak ve farkındalık kazandıracaktır.”