ESOGÜ'de yüksek lisans ve doktora başvuruları devam ediyor

Yapılan açıklamaya göre; öğrencilerin gerek akademik yeterliliklerinde gerekse mesleki yaşamlarında kendilerini geliştirdikleri lisansüstü programlara başvurularda Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Dört enstitü bünyesinde yaklaşık 50 programda doktora, 80 programda tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitiminin verildiği ESOGÜ'de başvurular 23 Ağustosa kadar devam edecek. Yüksek lisans ve doktora adayları ilgili enstitü web sitelerinden lisansüstü programlar, başvuru süreçleri ve koşulları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecekler.