ESOGÜ'den '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ve Covid-19 Pandemisi' konulu açıklama

Dr. M. Sinan Erginel, her yıl 31 Mayıs tarihinde kutlanan “Dünya Tütünsüz Günü” dolayısıyla bilgilendirici bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. M. Sinan Erginel'in açıklaması şöyle:

“Dünya Tütüne Hayır Günü, Dünya Sigarasız Günü, Dünya Tütünsüz Günü veya Dünya Sigarayı Bırakma Günü her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan önemli bir gündür. Bu günde, sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik edilmektedir. Sigara dumanı, hem ısısı hem de içinde bulunan çok sayıda kimyasal madde nedeniyle solunum yollarının koruyucu mekanizmaları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmakta ve bu nedenle solunum yollarında ve akciğerlerde çeşitli hastalıklar meydana gelmektedir. Bu hastalıklar arasında akciğer kanseri, kronik bronşit, KOAH, astım, çeşitli enfeksiyonlar hatta alerjik rahatsızlıklar yer almaktadır. Yapılan çalışmalar, sigara içenlerde bu hastalıkların daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur. Küresel tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almakta ve dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Sigara dumanında 5 bin 300'den fazla kimyasal madde mevcuttur. Bugüne kadar bu kimyasal maddelerin 70'ten fazlası kanser yapıcı etkiye sahip maddeler olarak tanımlanmıştır. Yapılan incelemelerde her yıl 1.6 milyon kişinin akciğer kanserine bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Bilimsel araştırmalara göre, dünyayı kasıp kavuran COVİD-19 salgınında (Pandemisinde) sigara kullananların diğer insanlara göre yüzde 14 daha fazla risk altında olduğu ortaya çıktı. Tüm bu riskler göz önünde bulundurularak tütünle mücadelede sağlanan başarı ile bağımlılıktan uzak, sağlıklı nesillerin yetişmesine büyük katkı sağlanacaktır. Bununla birlikte kanserler gibi pek çok kronik hastalık, kalp damar hastalıkları ve bunlara bağlı sağlık ve yaşam kayıpları önlenecektir. Ayrıca bu kronik hastalıklara yönelik sağlık harcamalarının ve iş gücü kayıplarının azalması ile ülke ekonomisine de katkı sağlanacaktır. Ülkemizde tütünle mücadele alanında yürütülen çalışmalar arasında çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tamamının tütün dumanına pasif maruziyetinin önlenmesi de yer almaktadır. Sigara dumanına maruz kalma olarak tanımlanan “pasif maruziyet” sigara içmese bile kişinin sigara dumanından yoğun olarak etkilenmesi olarak tanımlanmaktadır. Aktif içicilik ve ikinci el maruziyet (pasif maruziyet) kanıtlanmış riskler içermektedir. İkinci el sigara dumanı; lösemi, lenfoma, santral sinir sitemi tümörleri ve karaciğer kanserine sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalarda pasif maruziyetin de akciğer kanseri riskini artırdığı ortaya çıkmıştır. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde siz de bir adım atabilir, sigara bağımlılığından kurtulabilirsiniz. Sigarayı bırakmak istiyor, fakat bırakamayacağınızı düşünüyorsanız bu süreçte destek alabileceğiniz birçok kurum olduğunu ve ayrıca bağımlılıkların tümünün hastalık olduğunu ve tedavisinin mümkün olduğunu unutmayın.”