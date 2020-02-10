ESOGÜ'den 50'inci yıla özel logo

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları tarafından üniversitenin 50'inci yılına özel olarak logo tasarlandı.

ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şirin Şengel, 50'inci yıl logosunun anlamına ve tasarım sürecine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, logoda Türk kültüründe büyümeyi ve gelişmeyi sembolize eden çınar ağacı yaprağı ikonunun kullanıldığını belirtti. Çınar ağacının Türk kültüründeki önemine değinen Şengel, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Çınar kelimesi Türk kültüründe güçlü, uzun ömürlü, dayanıklı ve yüce anlamını taşımaktadır. Sevginin ifadesinde uzun ömürlülüğü ve sonsuzluğu temsil eder. Ulu ağaç olarak da adlandırılan çınar, Anadolu topraklarında düzeni ve yönetimi simgeleyen bir ağaçtır. Antik çağda ise kalkınmanın, kültürün, yasa ve düzenin sembolüdür. Uzun ömrü ile geçmiş ve geleceği birbirine bağlayan, ulu gövdesi ve dallarının gölgesi ile etrafında birlik ve beraberliği sağlayan bir ağaçtır. Çınar yaprağı ise iyilik, sevgi, bilgelik ve şefkatle açılarak uzandığı yere güç veren bir eli temsil etmektedir. ESOGÜ'nün resmi logosunda yer alan çınar yaprağı, Üniversitemizin kuruluşunun 50'inci yılı nedeni ile tasarlanan yeni logonun da ana temasını oluşturmaktadır. 50'inci yıl logosunda yer alan büyümeyi ve yükselmeyi sembolize eden çınar yaprağı ikonu ve ikona bağlı olarak oluşturulan 50 rakamı, üniversitemizin kuruluş tarihi olarak kabul edilen 1970 yılından 2020 yılına kadar, köklü bir çınar ağacı gibi birlik ve beraberlik ile gerçekleştirdiği hızlı büyüme ve gelişmeyi temsil etmektedir. Üniversitemiz sevgi, şefkat, çalışkanlık, liyakat ve dürüstlük eksenini temel alarak bilimsel, özgün, özgür, yenilikçi ve girişimci üretim anlayışı ile daima büyümeyi ve gelişmeyi hedeflemektedir. 50'inci yıl logo tasarımında yenilikçi, özgün ve güncel bir tasarım anlayışı benimsenerek, üniversitemizin kurumsal renkleri olan turkuaz ve lacivert rengin yanı sıra beyaz ve altın rengi kullanılmıştır. Logo tasarımı için Sanat ve Tasarım Fakültesi Tasarım Komisyonu Başkanı Öğretim Görevlisi Gaye Kalavlı başkanlığında çalışmalara başlanmış, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim elemanları tarafından Rektörlüğümüze 3 adet tasarım önerisi sunulmuştur. Öğretim Görevlisi Natasja Billau'nun 50'nci yıl logo tasarımı, 2020 yılında tüm birimlerin resmi yazışmalarında, diğer basılı ve hareketli yüzeylerde kullanılacak logo tasarımı olarak belirlenmiştir. 50'nci yıl logo tasarımının kurumsal kimlik kılavuzu Fakültemiz Tasarım Komisyonu üyeleri Doç. Dr. Şirin Şengel, Öğr. Gör. Gaye Kalavlı, Öğr. Gör. Natasja Billau, Öğr. Gör. Tunçemre Doğramacı, Öğr. Gör. Stefanie Aydın ve Öğr. Gör. Latif Koşu tarafından hazırlanmış ve Üniversitemiz resmi web sayfasına yüklenmiştir.”