ESOGÜ'den Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

sınıf proje öğrencileri ve Çocuk Hakları Dersi öğrencilerinin katılımlarıyla, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ‘‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde Çocuklarla El Ele'' adlı etkinlik düzenlendi.

ESOGÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Meltem Dinleyici, çocuk hakları konusunda “Çocuk hakları; insana dogumundan itibaren birey olma hakkını tanıyan, tüm çocukların 18 yasına kadar yasama, gelisme, korunma ve katılma haklarına ozel onem ve oncelik veren, cocugun hak ve gereksinimlerinin uluslararası ortamda kabul edilmesi ve korunmasını saglayan, insan hakları hukuku bunyesinde kendine ozgu bir yapıya olan gereksinim sonucunda insan hakları icinden olusan haklardır. Saglık, ayrıca ırk, din, dil, cinsiyet, cinsel yonelim, politik gorus, ekonomik ve sosyal durum ayrımı gozetilmeksizin dogustan kazanılan, temel bir insan hakkıdır. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Koruyucu sağlık uygulamaları arasında son yüzyılın en önemli ve etkin uygulamalardan birisi olan aşılanma ile bağışıklama bulaşıcı hastalıklardan korunma da tüm çocukların hakkıdır ve tüm çocuklar bu haktan yararlanmalıdır. Her çocuğun ve bireyin çocuk haklarını bildiği, uyguladığı ve uygulattığı çocuklarımız için hep birlikte inşa edeceğimiz güzel bir gelecek hedefiyle, Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun” diye belirtti.