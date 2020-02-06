ESOGÜ'den Gana üniversiteleri ile işbirliği adımları

Mahmut Sami İşlek, üniversitelerle işbirliği için Gana'da bir dizi ziyarette bulundu.

Dr. Mahmut Sami İşlek, Gana üniversiteleri ile işbirliği için görüşmeler yapmak üzere Gana Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi, üniversitelerle teknik alanlarda işbirliğine yoğunlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Dr. Mahmut Sami İşlek, Gana ziyareti sırasında Gana Üniversitesi, Cape Coast Üniversitesi ve Gana İşletme ve Kamu Yönetimi Enstitüsü ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Erasmus KA107 proje başvuruları da değerlendirilerek Cape Coast Üniversitesi ve Gana İşletme ve Kamu Yönetimi Enstitüsü ile Şubat ayı içerisinde Erasmus KA107 proje başvurusunun yapılması ve Gana Üniversitesi ile İyi Niyet Anlaşması imzalanması kararına varıldı.