ESOGÜ'den ‘Harekete Geç, Sağlığını Sen Seç' etkinliği

Raziye Nesrin Demirtaş, hareketsiz yaşamın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek ekibiyle birlikte “Harekete Geç, Sağlığını Sen Seç” başlıklı bir bilgilendirme etkinliği düzenledi.

ESOGÜ Hastanesi poliklinikler girişinde açılan stantta hastalar ve hasta yakınlarına bilgilendirmede bulunan Prof Dr. Raziye Nesrin Demirtaş, yaptığı açıklamada, “Hastalıklardan korunmada ve hastalıkların tedavisinde yararlanabileceğimiz en iyi yöntemlerden birisi fiziksel aktivitedir. Hareketsiz yaşam veya yetersiz fiziksel aktivite önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle toplumu fiziksel aktivitenin yararları ve uygulama yöntemleri hakkında bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla, Tıp fakültemiz 2'nci sınıf öğrencisi 5 arkadaşımızla birlikte bu etkinliği düzenledik. Fiziksel aktivite, günlük yaşamda kaslarımızı kullanarak yaptığımız, enerji tüketimine neden olan vücut hareketleridir. Ancak fiziksel aktivite terimi egzersiz ile karıştırılmamalıdır. Fiziksel aktivite, egzersiz yapma ve sportif aktivitelere katılmayı da kapsamaktadır. Ev ve bahçe işleriyle uğraşmak, ulaşım amacıyla yürümek, bisiklete binmek, merdiven inip çıkmak, koşmak, yüzmek, ip atlamak, dans etmek, oyun oynamak; kol, bacak ve gövde hareketlerini içeren çeşitli egzersizler; voleybol, futbol, gibi çeşitli sporlar ve diğer aktiviteler fiziksel aktivite olarak kabul edilir. Düzenli ve uygun yoğunlukta yapılan fiziksel aktivite kas ve kemik kuvvetini artırır, obeziteyi önler. Koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, inme, tip 2 diyabet, meme ve kolon kanseri, osteoporoz gibi hastalıkların gelişme riskini ve ani ölüm riskini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Anksiyete, depresyon, yorgunluk, demans, düşme ve kırık riskini azaltır. Kendini ifade etme, özgüven oluşturma ve sosyalleşmeyi geliştirir. Uyku kalitesini, zihinsel faaliyetleri, okul başarısını ve yaşam kalitesini artırır. Ayrıca birçok hastalığın tedavisinde de yaralı etkileri vardır” ifadelerini kullandı.

“Kas ve kemik güçlendirme aktiviteleri haftada en az 3 gün ve günde en az 60 dakika yapılmalıdır”

Ayrıca Demirtaş, dünya genelinde ölümlerin önde gelen risk faktörü sıralamasında dördüncü sırada yetersiz fiziksel aktivitenin yer aldığından da bahsederek, “Bilimsel araştırmalarda kalp hastalıklarının yaklaşık yüzde 30'una, diyabet hastalığının yüzde 27'sine, meme ve kolon kanserlerinin yüzde 21-25'ine yetersiz fiziksel aktivitenin neden olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle çocukluk çağından itibaren düzenli aktivite alışkanlığı kazanmak ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek, sağlığın korunmasında ve karşılaşılabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve tedavisinde çok büyük öneme sahiptir. 3-5 yaş arası çocuklar büyüme ve gelişmeyi artırmak için gün boyu fiziksel olarak aktif olmalıdır ve çeşitli etkinlik türlerini içeren aktif oyunları oynamaları için teşvik edilmelidir. 6-17 yaş arası çocuklar ve gençler evde, okulda, okul dışında ve günlük yaşamda haftada en az 5 gün, günde 60 dakika orta yoğunlukta ve şiddetli fiziksel aktivite yapmalıdır. Kas ve kemik güçlendirme aktiviteleri de haftada en az 3 gün ve günde en az 60 dakika yapılmalıdır. Aktiviteler yaş seviyesine, uğraşı alanlarına ve zevke uygun olarak seçilmelidir. 18-65 yaş arası yetişkinler daha fazla hareket etmeli ve gün boyunca daha az oturmalıdır. Fiziksel aktiviteler serbest zaman aktiviteleri, ulaşım (yürüyüş veya bisiklet), mesleki aktiviteler, ev işleri, oyunlar, spor veya planlı egzersizler şeklinde, bireysel ve grup içinde yapılabilir. En az haftada 5 gün, günde 30-60 dakika orta yoğunlukta veya haftada en az 3 gün, günde 25-50 dakika şiddetli aerobik fiziksel aktivite ve ayrıca haftada en az 2 gün kas kuvvetlendirici aktiviteler yapmalıdır. 65 yaş üzeri yetişkinler 18-65 yaş arası yetişkinlerde yapılması önerilen fiziksel aktivitelere ilaveten, her gün denge ve esneklik aktiviteleri de yapmalıdır. Hamileler ve doğum-sonrası kadınlar ise haftada en az 2 saat hafif ve orta yoğunlukta aktivite yapmalıdır. Bir bireyin geleceği için yapabileceği en iyi yatırım düzenli fiziksel aktivite alışkanlığıdır” dedi.