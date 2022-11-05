ESOGÜ'den hayran bırakan sonbahar manzaraları

Sonbaharın gelişiyle birlikte doğada adeta renk cümbüşü yaşanırken ortaya doyumsuz manzaralar çıkıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü içeresinde bulunan ve yol boyunca sıralanmış farklı cinsten onlarca ağacın yapraklarının sararmasıyla ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzaralar hayran bıraktı. Üniversiteye gelen başta öğrenciler olmak üzere, kampüste bulunan vatandaşlar ise sonbahar manzaralarını cep telefonları ile fotoğrafladı.