ESOGÜ'den köy okulunu kardeşlik eli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileri Simge Tunç ile Barış Tüzüner, “Sosyal Sorumluluk” dersi kapsamında Türkmentokat Köyü'nde bulunan köy okulunda onarım ve güzelleştirme faaliyetlerinde bulundu.

Tunç ile Tüzüner'in “İkinci Evimiz” ismini verdikleri projeye, Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı ve Görsel Sanatlar Bölümleri ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden gönüllü öğrencilerin de katılmasıyla yaklaşık 40 kişilik bir çalışma grubu oluşturuldu.

Proje kapsamında önce resim öğretmenleri olmayan ilkokul öğrencileri için resim çalıştayı yapıldı. Bu çalıştaydan çıkan eserler ile 23 Nisan'da okulda bir resim sergisi oluşturuldu. Atatürk köşesi boyandı, çocuklar ile birlikte çiçek dikimi yapıldı ve her çocuk bir çiçeği sahiplendi. Merdivenlere onarımlar yapıldı, tuvaletlerdeki kırık fayanslar yerlerine yerleştirildi, paslı aynalar değiştirildi, çocuklar için büyük risk oluşturan bahçedeki dikenler temizlendi. Ardından dış cephe yeniden boyanarak okula yeni bir renk verildi. Bahçe avlusu duvarına kalem görselleri çizilerek, eğitim ve öğretime dikkat çekildi. Bahçe avlusunun iç kısmı ise yeşil renge boyanarak doğaya dikkat çekilmek istendi. Okulun koridoruna temel insan haklarını anlatan illüstratif bir çalışma yapıldı. Öğretmenler odasına ise Atatürk portresi çizildi. "Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" sözü yazıldı.

Proje Yöneticileri Simge Tunç ve Barış Tüzüner, yaptıkları açıklamada, öğrenci yetersizliğinden dolayı kapanma tehlikesi bulunan köy okuluna yeni bir nefes olma arayışındaki ESOGÜ öğrencilerinin, renkleri ve emeği kullanarak eğitime seslendiklerini dile getirdi. Okulun kapanması halinde 6-15 yaş arası çocukların her gün Eskişehir'e gitmek zorunda kalacaklarını ve belki de eğitimlerinin aksayacağını belirten Tunç ile Tüzüner, kimi ailelerin ise yol masrafını karşılayacak bütçelerinin olmadığını söyledi. Tunç ile Tüzüner öğrencilerin yaşayacakları adaptasyon sorununun ise önüne geçilemeyecek bir problem oluşturduğunu kaydetti. Proje yöneticilerinden Simge Tunç bu projeyle eğitime verilen önemin vurgulandığını, aynı zamanda eşit eğitim hakkının da savunulmakta olduğunu belirterek şunları söyledi: “Günümüzde devletin desteklediği ya da özel kurumlara ait pek çok okul bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki her okul eşit şart ve imkânlara sahip değildir. Şehirlerde son derece şık, teknolojik açıdan donanımlı, sosyal olanakları geniş, ulaşımı elverişli okullar var iken kırsal kesimde tüm bu imkânlardan yoksun, ısınma problemi yaşayan, bazen görsel olarak bir okulu dahi anımsatmayan okullar bulunmaktadır. Temel insan haklarından olan eğitim alma hakkı, özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için oldukça değerlidir. Her çocuk verimli bir eğitimi, eşit şartları hak eder. İkinci Evimiz projesiyle köyde yaşayan çocuklar için eşit şartlarda eğitimin mümkün olması ve çocukların evlerine yakın okullarda eğitim görmelerine devam etmeleri hedeflenmiştir.”