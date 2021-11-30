ESOGÜ'den Kütahya'nın ulaşım sorununa çözüm

Özel sektör ve yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Kütahya Belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya'nın ulaşım planı için harekete geçti.

İş birliği protokolü ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından imzalandı. Kütahya Ulaşım Ana Planı'nın yürütücülüğünü ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Ulaşım Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karacasu üstlenecek. Süresi 1 buçuk sene olan projenin ESOGÜ'ye ilişkin bütçe kısmı bir milyon 880 bin TL ve Dumlupınar Üniversitesine ilişkin kısmı ise 118 bin TL olarak belirlendi. Proje kapsamında tüm veri çalışmalarının kontrol edilmesi, mevcut ve geleceğe yönelik gerekli çizim, simülasyon ve model kurma çalışmalarının yapılması, sayım ve anket çalışmalarının gerçekleştirilmesi, çözüm önerilerinin sunulması, saha imar ve ulaştırma planlarının bütünleştirilip kent içi ulaşım sorunlarına çözüm bulunup model oluşturulması hedefleniyor.