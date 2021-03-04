ESOGÜ'lü akademisyenlerinden Dr. Cezmi Karasu'ya, ‘Dr. Cezmi Karasu Armağanı Ustaya Saygı' adlı kitap armağanı

Cezmi Karasu'ya, emeklilik yıldönümünde, yazdıkları ‘Dr. Cezmi Karasu Armağanı Ustaya Saygı' adlı kitabı armağan olarak takdim ettiler.

Bir akademisyen için kariyerinin sonunda en kıymetli armağan, hiç kuşkusuz kendisi için yapılmış bir armağan kitabıdır. Bir armağan kitap mutluluğuna; genellikle alanında, çevresinde ve yetiştirdiği insanlar üzerinde izler bırakmış akademisyenler erişebiliyorlar. Eskişehir'e emek vermiş bilim insanlarından birisi olarak tarihçi Dr. Cezmi Karasu bu vefa mutluluğunu tadanlar kervanına katıldı. Editörlüğünü Dr. Mikail Kolutek, Çağhan Sarı ve Orhan Köksal'ın yaptığı 525 sayfalık kitapta, Cezmi Karasu hakkındaki yazıların dışında, 22 adet Türkiye'den ve yurt dışından yazarlar tarafından kaleme alınmış bilimsel makale bulunuyor. Kitap kapağında ise, ünlü karikatürist Ekrem Borazan tarafından yapılmış bir karikatüre yer verildi. Eskişehirliler, kendisini şehirdeki faaliyetleri ile yakından tanısa da Dr. Cezmi Karasu; Romanya ve Dobruca üzerine yaptığı çalışmalarla Romanya'da iyi bilinen ve tanınan tarihçi bir akademisyendir. Bu nedenle kitabın takdim yazısını, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz yazdı.

ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeliğinden emekli olan Dr. Cezmi Karasu, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘'Akademik hayatımda yol arkadaşlığı yapmış olduğum değerli dostlarımın katkısı ile hazırlanmış bir ‘Cezmi Karasu Armağanı' beni son derece memnun etti. Katkısı olan tüm ‘kristal' yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım'' dedi.