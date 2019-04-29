ESOGÜ'lü öğretmen adaylarından 'Bilimle Şenlenelim' projesi

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Korkmaz tarafından yürütülen ‘Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi çerçevesinde gerçekleştirilen projede, 3'üncü sınıf öğrencileri TOKİ Şehit Emre Bolat Ortaokulu'nda kullanılmaz haldeki Fen Bilgisi Laboratuvarı'nı yeniden düzenleyerek okula kazandırdı.

Projenin kapanış etkinliğinde laboratuvarın açılışını yapan öğretmen adayları, ayrıca ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin de katkılarıyla bir 'bilim şenliği' düzenledi. Yine Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında GÖRSEM Görme Engelliler Dayanışma Derneği yararına “Mavi Kapakla Işık Tutalım” projesini gerçekleştiren Fen Bilgisi öğretmen adayları, projeye destek amacıyla sınıflar arası “Mavi Kapak Toplama Yarışması” gerçekleştirerek yarışmayı kazanan sınıflara drone hediye etti.

“Öğrencilerin fen ve mühendislik bilimlerine olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz”

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Kurtuluş ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cansu Filik İşçen'in de katılımlarıyla yapılan Bilim Şenliği'nde konuşan projeden sorumlu öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Korkmaz, Fen Bilgisi öğretmen adaylarıyla daha önce de laboratuvar düzenlemesi benzeri projeler gerçekleştirdiklerini, fakat bu projede buna ek olarak ilk kez bir de bilim şenliği düzenlediklerini söyledi. Bilim Şenliği'ne Makine Mühendisliği öğrencilerinin de fizik prensiplerini kullanarak tasarladıkları materyallerle katılımlarını sağladıklarını dile getiren Korkmaz, bu proje sayesinde Fen Bilgisi öğretmen adayları ile mühendis adaylarını aynı ortamda farklı deneyler ve materyallerle okul öğrencilerine bir model olarak gösterdiklerini ifade etti. Böyle projelerle öğrencilerin fen ve mühendislik bilimlerine olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini belirten Korkmaz, projeyi gerçekleştiren Fen Bilgisi öğretmen adaylarına ve bilim şenliğine hazırladıkları tasarımlarla katkı sağlayan mühendis adaylarına teşekkür etti.