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ESOGÜ'nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Özgür'den ‘Kıpçak Tarihi ve Kıpçak Türkçesi' konferansı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Can Özgür'ün verdiği ‘Kıpçak Tarihi ve Kıpçak Türkçesi' konulu konferans büyük ilgi gördü.


Konferansa; Türk tarihine ilgi duyan katılımcılar ve davetliler katıldı. Prof. Dr. Can Özgür, Eskişehir Sinerji Hareketi eğitim salonunda verdiği konferansta, ‘Kıpçak Tarihi ve Kıpçak Türkçesi' hakkında katılımcılara ayrıntılı ve aydınlatıcı bilgiler verdi. Prof. Dr. Can Özgür; Kıpçaklar'ın tarih, kültür ve medeniyetleriyle ilgili şunları söyledi:


‘'Kıpçaklar, diğer adıyla Kumanlar; Ötüken'den başladıkları göç yolculukları ile Karadeniz'in kuzeyine ulaşmış, Kıpçakların (Desti Kıpçak) Doğu Avrupa hâkimiyetleri 1256 yılına kadar devam etti. Kıpçaklar, tarihte Kuman-Kıpçak ortak adı ile anılan toplum, iki önemli Türk Boyu olan Kumanlar ve Kıpçaklar'ın bir araya gelerek güç birliği yapmasıyla ortaya çıktı. 1000 yıllık bir tarih süreci içerisinde Ötüken'den Avrupa'ya göç ederek kültür ve medeniyetiyle Türk tarihinde önemli bir yer edindi.''


Yoğun bir ilgi ve beğeni ile izlenen Kıpçak tarihi ve Kıpçak Türkçesi konferansında Prof. Dr. Can Özgür, Kıpçak Türkçesi hakkında da bilgiler verdi. Prof. Dr. Can Özgür, ‘'Eski Kıpçakların dili; Güney Rusya'da Kırım'da ve Orta Asya'nın batı bölgelerinde yaşayan göçebe Türkler ile Mısır ve Suriye'deki Memlûk Devletinin yönetici sınıfı ile Ukrayna'da yaşayan Türkleşmiş Ermeniler tarafından konuşulan ve yazılan Türkçeyi ifade etmektedir. Tarihî Kıpçak Türkçesi; kaynak, zaman ve çevrelere göre, ‘Bozkır Kıpçakçası (Kumanca), Memlûk Kıpçakçası, Ermeni Kıpçakçası' olarak üç grup da incelenmektedir'' diye belirtti.


Konferansın sonunda; Prof. Dr. Can Özgür'e, Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam, Aslıcan Özgür ve M. Serkan İleli tarafından teşekkür belgesi ve plâket taktim edildi.

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