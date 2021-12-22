ESOGÜ'nün 185 Akademisyeni en çok atıf alan bilim insanları arasında yer aldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) 185 akademisyeni, Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin bilim insanı arasına girdi.

Uluslararası sıralama kuruluşu AD Bilimsel İndeksi (AD Scientific Index), 211 ülkeyi kapsayan 14 bin 113 üniversitede görevli 1 milyona yakın akademisyenden oluşan bir liste yayınladı. Listede Türk üniversiteleri ve kurumlarında son 5 yılda en çok atıf alan ilk 10 bin akademisyen sıralandı. ESOGÜ 185 akademisyeniyle dünyada bin 491'inci, Türkiye'de de 125 devlet üniversitesi arasında 26'ncı sıraya yerleşti.

“Bu tabloda 185 akademisyenimizle yer almak oldukça memnuniyet verici”

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, yaptığı açıklamada, listeye giren ESOGÜ'lü bilim insanlarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, “Dünya çapında önemli bir yeri bulunan, akademik performansı gösteren bu tabloda 185 akademisyenimizle yer almak oldukça memnuniyet verici. Önümüzdeki yıllarda bu başarımızın çok daha fazla bilim insanımızın atıf almasıyla artacağına inanıyorum. ESOGÜ bilim üreterek bilim dünyasına fayda sağlamaya, Türkiye'yi ve Eskişehir'i gururlandırmaya devam edecektir. Bu vesileyle listede başarı gösteren her bir öğretim üyemizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.