ESOGÜ'nün ilk amfisi yenilendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nde yenileme çalışmaları tamamlanan ve üniversitenin ilk amfisi olma özelliğini taşıyan Prof. Dr. Tülay Sarıçam Amfisi'nin açılışı yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş ve Prof. Dr. Rifat Edizkan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Alataş, ESOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcilerinin katılımlarıyla yapılan açılışta konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Alataş, Tıp Fakültesi olarak bir yandan ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile birlikte Eskişehir ve bölge halkına sağlık hizmeti sunarken, diğer yandan da tıp ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin en iyi şekilde uygulamalı eğitim almalarına ortam sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Tülay Sarıçam Amfisi'nin 50 yıllık bir üniversite olan ESOGÜ'nün ilk amfilerinden olduğunu ve bugüne kadar verilen 5 binin üzerinde mezunun burada anıları bulunduğunu, bu nedenle de amfinin hem fakülte hem de üniversite için özel bir yer olduğunu söyledi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, üniversite olarak en büyük eksiklerinden birinin amfi sayısının az olması olduğunu belirtti ve bu nedenle üniversiteye merkezi bir amfi yapmak istediklerini kaydetti. En büyük hayallerinin öğrencilere bilgi aktarımını daha modern eğitim olanakları içerisinde gerçekleştirmek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şenocak, Tıp Fakültesi için diğer bir büyük hayallerinin de sanal gerçeklik laboratuvarları kurmak olduğunu ve bunun için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, öğrencilerin iyi yetişmesi ve gelişmesinin Türkiye'nin gelişmesi anlamına geleceğini ifade etti. Prof. Dr. Şenocak, ESOGÜ'de yapılan bilimsel araştırmaların ve yayımlanan kitapların çoğunun Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin olduğunu da dile getirerek kendilerine teşekkür etti. Tıp Fakültesi ve diğer fakültelerin amfi ve sınıflarını böyle modern hale getirmek için yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, Prof. Dr. Tülay Sarıçam Amfisi'nin yenilenmesine emeği geçenlere teşekkür etti ve amfinin hayırlı olmasını diledi.