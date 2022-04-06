ESOGÜ'nün proje başvurusu kabul edildi

Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde akredite olarak Avrupa çapında Hippoterapi alanında yükseköğretimde öncü kuruluş olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ), program çerçevesindeki proje başvurusu Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğü tarafından kabul edildi.

ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cafer Yıldırım'ın yürütücüsü olduğu proje ile Avrupa çapında Hippoterapi alanında deneyim kazanmak isteyen katılımcılar hem Avrupa'dan ve program ülkelerinden ülkemize gelebilecek, hem de tüm alanlardan ESOGÜ personeli, personel yakınları, mezunları ve öğrencileri Avrupa'da 12 ay süreyle katılımcı olabilecek.