ESOGÜ'ye nakil ambulansı tahsis edildi

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'nin takdiri ile Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, ESOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Erben'e tedavi gören hastaların nakil ve transfer işlemleri için 1 adet nakil ambulansı tahsis etti.

Nakil ambulansının yıllık 10 bine yakın hastaya hizmet vermesini beklediklerini söyleyen Dr. Veli Görkem Pala; ESOGÜ'ye İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'nin talimatı ile çok kullanışlı ve uzun süre sorunsuz olarak kullanılabilecek bir ambulans kazandırdıklarını dile getirdi.