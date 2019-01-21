ESO'nun "Şirketler Arası Basketbol Turnuvası" sona erdi

yıl kuruluşu kutlamaları kapsamında düzenlenen "Şirketler Arası Basketbol Turnuvası" oynanan son maçla tamamlandı.

Eskişehir Sanayi Odası Üyesi (ESO) 24 takımın mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Esçev Mühendislik olurken 2'nci Arçelik, 3'üncü ise TEİ oldu. Maçın ardından ilk üçe giren takımlara ödül ve kupaları Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile Sürel in Sports Kurucu Üyeleri tarafından törenle takdim edildi. Ödül törenine, ESO Yönetim Kurulu Üyesi Recep Taşel, Emre Sarar ve Evren Şahin, Sürel in Sports Kurucu Üyeleri Metin Sürel, Murat Sürel ve Banu Kurt katılarak sporcuları ödülleri ile buluşturdu.

Törende konuşan Sürel in Sports Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sürel, “ESO'nun 50. Yıl kuruluş kutlaması kapsamında düzenlemiş olduğumuz basketbol turnuvalarının bugün finaline gelmiş bulunuyoruz. İlk öce şunu söylemek istiyorum, bizler daha fazla takımdan oluşan bir turnuva düzenlemek istiyorduk fakat sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için katılımcı sayısını 24 takım olarak tuttuk. Turnuvaya katılan 24 takım da gerçekten çok güzel mücadele verdiler. Arçelik ve Esçev'e bizlere çok güzel bir final maçı izlettikleri için teşekkür ediyoruz. Arçelik çok iyi bir kadro oluşturmuş, Esçev farklı bir takım oluşturmuş ve namalup olarak maçın sonuna kadar çok iyi geldiler. Biliyorsunuz kulüp olarak bundan sonra Eskişehir Sanayi Odası ile birlikte güzel etkinliklere imza atacağız inşallah. Bunun tekrarını istiyoruz” dedi.

Ödül töreni sonrası oyuncular ile birlikte pasta kesilerek birlik beraberlik mesajı verildi.