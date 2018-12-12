ESO'nun Yerli ve Milli Üretime Destek Fuarı açıldı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye ve Eskişehir'in ana problemlerini çözmesinde en önemli yolun üretmek olduğunu belirterek, “Üretmemiz gerekiyor. Ama daha çok ve değerli üretmemiz gerekiyor. İthalatın önün kesmemiz lazım” dedi.

Eskişehir Sanayi Odası tarafından düzenlenen ESO fuarların sonuncusu, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Yerli ve Milli Üretime Destek Fuarı ile gerçekleştirildi. Fuara katılan firmaların stantlarını sanayicilerle ve çeşitli kurum temsilcileriyle birlikte ziyaret eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bugün yerli malı haftası, eskilerin deyimiyle yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı. O yüzden bu işin tersini yapmaya karar verdik, Ana sanayiyi çağıralım, ana sanayimizin ithal ettiği ürünleri burada sergilesinler ve diğer üretici sanayicilerimizle bunları yerlileştirelim. Fuarın ana teması bu” değerlendirmesinde bulundu.

İthalat ihracata yaklaşıyor

Fuarda yerli ürünlerden çok neler ithal ediliyorsa onların sergilendiğinin üstünde duran Kesikbaş, bu ürünleri nasıl yerlileştirilir sorusuna cevap arandığının da altını çizdi. Türkiye ve Eskişehir'in ana problemlerini çözmesinde üretime vurgu yapan Kesikbaş, “Üretmemiz gerekiyor. Ama daha çok ve değerli üretmemiz gerekiyor. İthalatın önün kesmemiz lazım. Eskişehir'in ihracatı bir miktar yukarıda olsa bile ithalatımız ihracatımıza yaklaşıyor. Bu aslında Türkiye'nin de problemidir. Birbirimizle iş yaparak ve bölgesel işbirlikleri arttırarak ithalat girdilerini azaltmamız lazım. Çünkü ekonomimizi ve sanayimizi geliştirmemizin başka çaresi yok” diye konuştu.

Çok satacağız çok üreteceğiz ve ihraç edeceğiz

Bahsettiği amaçlar kapsamında fuarların şekillendirildiğini anlatan ESO Başkanı Kesikbaş, fuarın 2018 yılın son fuarı olduğunu 2019 Mayıs aylarında tekrardan daha büyük çaplı fuar organizasyonları ile Eskişehir gündemini Türkiye'ye taşımaya devam edeceklerini bildirdi.

Fuarlar sonrasında yeni projelerinden de bahseden Kesikbaş, “Uluslararası işbirlikleri ile Eskişehir'in tanıtacağız. Her ay sanayicilerimizle bir ülke organizasyonlarımız ve ikili iş görüşmelerimiz olacak. Fuarımız devam ederken toplantı salonlarımızda İslam İşbirliği Konseyinden yöneticiler sanayicilerimizle bir arada. Onlarla da ilişkilerimizi geliştirilmeye çalışıyoruz. Avrupa ile geliştirmeye çalışıyoruz. Eskişehir Sanayi Odası üyelerinin tanıtımına devam edecek. Öncülük edip liderlik yapmaya, fikir vermeye çalışıyoruz. Başka şansımız yok. Çok satacağız çok üreteceğiz ve ihraç edeceğiz” dedi.