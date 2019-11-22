Espark, ara tatilde çocukların eğlence merkezi oldu

Eskişehir'in buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde düzenlediği etkinliklerle çocuklara keyifli ve eğlenceli anlar yaşattı. Etkinlikler, 16-17 Kasım'da TRT Çocuk'un en sevilen karakterlerinden Pırıl buluşması ile başlarken. belli saatlerde Pırıl ve arkadaşlarıyla bir araya gelen çocuklar, sevdikleri karakterlerle tanışma fırsatını yakaladı.

19-21 Kasım'da düzenlenen Çocuk Atölyeleri'nde çim adam, çerçeve ve saat yapımını öğrenen minikler, keyifli vakit geçirdi. Çocuk Atölyeleri üç gün boyunca 13.00, 15.00 ve 17.00 olmak üzere üç seansta gerçekleştirildi. 22-24 Kasım tarihlerinde ise çocuklar, çorap kukladan korkuluğa farklı kuklaların yapımına dair inceliklerini öğreniyorlar. Bu çerçevede Cuma günü başlatılan program 24 Kasım Pazar güne kadar devam ederken çocuklar 23 Kasım Kaşık Kukla, Utangaç Kukla, Çorap Kukla, ve 24 Kasım ise El Kuklası, Korkuluk, Zilli Soytarı Kuklasının yapımına dair ipucuları öğrenecekler.